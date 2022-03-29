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Комментатор Шмурнов покинул «Матч ТВ»

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Садовников Дмитрий/Wikipedia

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале заявил, что комментатор Александр Шмурнов покидает телеканал.

«Александр работал на «Матче» с самого основания канала, вел яркие репортажи с матчей и был желанным гостем наших экспертных студий. Хочу поблагодарить Александра Ивановича за совместную работу и пожелать удачи в дальнейших проектах!» — говорится в заявлении.

Шмурнов в 1992 году был одним из ведущих программы «Гол» на канале «Останкино». С 2008 года он регулярно выступал со своими статьями в русской версии журнала SportWeek. С 2011 по 2014 год Шмурнов был главным редактором «Чемпионата».

Напомним, что ранее «Матч ТВ» покинул комментатор Сергей Кривохарченко. В прошлом году телеканал покинули Денис Казанский и Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не сможет показать зрителям трансляции с отборочных матчей к чемпионату мира по футболу из Южной Америки.

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