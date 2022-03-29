СБР подал апелляцию в CAS на решение IBU об отстранении российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от стартов и приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.

«СБР подал в СAS апелляцию на первое решение об отстранении российских биатлонистов», — приводит слова Майгурова ТАСС.

26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

А позже, 2 марта, IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

Экс-биатлонист также рассказал, почему не была подана апелляция на сегодняшнее решение исполкома IBU.

«Думали, что нынешнее решение выйдет раньше, что позволило бы нам включить оба вопроса в одну апелляцию, но оно пришло только сейчас», — заявил специалист.

Ранее биатлонист сборной России Даниил Серохвостов опубликовал у себя в Telegram-канале видео, приуроченное к окончанию соревновательного сезона.