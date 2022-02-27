Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Фигуристка Мишина рассказала, каким спортсменам она завидует 10:44
Посол КНР на Украине опроверг слухи о том, что он покинул Киев 10:40
Песков заявил, что российская делегация готова к переговорам с Украиной 10:35
Чехия отправила на Украину поезд с оружием 10:26
Минобороны РФ отчиталось о полной блокировке Херсона и Бердянска 10:17
Португалия приостановила выдачу «золотых» виз россиянам 10:15
В Австралии прекратили вещание телеканала Russia Today 10:06
Рублев рассказал, чем займется после двух подряд выигранных турниров 10:02
В Минобороны России заявили о сдаче оружия украинскими военными 09:54
Клебо считает, что норвежская федерация заняла верную позицию в отношении россиян 09:40
Бесплатная ставка 2000 р.

Экс-тренер сборной России по биатлону о решении IBU: все это маразм какой-то

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на решение Союза биатлонистов России (СБР) не пускать российских лыжников для участия в оставшихся этапах Кубка мира.

«Что касается решения IBU, то, считаю, что оно полностью политизированное. На самом деле все это маразм какой-то. Не знаю, как конкретно правление СБР обосновало свое решение. Возможно, что федерация тут права, потому что решение IBU политизированное. Федерация, думаю, исходила из этого. Считаю, что это протест против такого решения. Да, возможно, в СБР тут правы», — передает слова Хованцева «Матч ТВ».

Напомним, 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

Оставшиеся этапы Кубка мира состоятся в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Осло. Этапы Кубка IBU пройдут в швейцарском Ленцерхайде и итальянском Риднауне.

Ранее в Госдуме поддержали решение СБР сняться с оставшихся этапов Кубка мира.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть