Экс-тренер сборной России по биатлону о решении IBU: все это маразм какой-то

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на решение Союза биатлонистов России (СБР) не пускать российских лыжников для участия в оставшихся этапах Кубка мира.

«Что касается решения IBU, то, считаю, что оно полностью политизированное. На самом деле все это маразм какой-то. Не знаю, как конкретно правление СБР обосновало свое решение. Возможно, что федерация тут права, потому что решение IBU политизированное. Федерация, думаю, исходила из этого. Считаю, что это протест против такого решения. Да, возможно, в СБР тут правы», — передает слова Хованцева «Матч ТВ».

Напомним, 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

Оставшиеся этапы Кубка мира состоятся в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Осло. Этапы Кубка IBU пройдут в швейцарском Ленцерхайде и итальянском Риднауне.

Ранее в Госдуме поддержали решение СБР сняться с оставшихся этапов Кубка мира.