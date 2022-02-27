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Клебо считает, что норвежская федерация заняла верную позицию в отношении россиян

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Reuters

Лыжник Йоханнес Клебо поддержал желание Федерации лыжных видов спорта Норвегии, выступившей против участия российских спортсменов на этапах Кубка мира в этом сезоне.

«Как спортсмену мне хочется соревноваться с самыми сильными спортсменами. В то же время я поддерживаю позицию лыжной ассоциации. Без сомнений, из-за того, что происходит на Украине, Россию следует наказать. Я решительно осуждаю это и считаю, что ассоциация заняла верную позицию», — передает слова Клебо NRK.

Напомним, что организаторы Кубка мира в Драммене также заявили о нежелательности участия российских лыжников. Этап пройдет 3 марта и насчитывает всего две гонки: спринт классическим стилем у мужчин и женщин.

Сейчас в финском Лахти проходит восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Вчера нашим спортсменам не удалось завоевать медалей в спринте. Сегодня этап завершится. В 13.20 на старт выйдут женщины, а в 15.30 мужчины.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о своем удивлении в адрес выступившей против участия российских спортсменов на этапах Кубка мира в этом сезоне Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

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