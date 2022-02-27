Представитель ISU: вопрос о допуске российских фигуристов на ЧМ не стоит

В Международном союзе конькобежцев (ISU) рассказала о судьбе российских фигуристов на фоне отмены нескольких крупных соревнований в других видах спорта и ограничении участия российских спортсменов.

«Участие российских фигуристов в чемпионате мира в Монпелье под вопрос на данный момент не ставилось. Пока изменений никаких», — приводит слова представителя ISU ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монпелье с 21 по 27 марта. На прошлом турнире россияне завоевали золотые медали сразу в трех из четырех видах программ. Анна Щербакова стала первой в женском одиночном катании, Анастасия Мишина / Александр Галлямов – в парном катании, а Виктория Синицина / Никита Кацалапов – в танцах на льду.

Напомним, что ряд спортивных организаций уже заявил о выступление российских спортсменов под нейтральным статусом из-за ситуации в Украине. Так Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уже утвердили участие россиян в соревнованиях именно в этом качестве.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что никаких ограничений на участие Валиевой в соревнованиях нет. Спортсменка обвинялась в употреблении допинга.