Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Выступающий за «Спартак» экс-игрок ЦСКА рассказал, что в команде довольны игрой 09:18
США осудили ракетный пуск КНДР 09:16
В Юго-Восточной Азии призвали к мирному диалогу по Украине 09:08
Тренер лыжников Крамер удивлен желанию Норвегии не допускать россиян к КМ 09:03
Экс-премьер Японии призвал США пересмотреть позицию по Тайваню 08:54
Ваноли рассказал, почему так остро реагирует на ошибки Соболева 08:43
Google запретил российским государственным СМИ монетизировать трафик 08:43
В Белоруссии начался референдум по внесению изменений в конституцию страны 08:38
МИД Китая намекнул на ответственность США за ситуацию на Украине 08:31
Андронов о новом тренере «Спартака»: спасибо Зареме за этот цирк 08:18
Бесплатная ставка 2000 р.

Представитель ISU: вопрос о допуске российских фигуристов на ЧМ не стоит

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

В Международном союзе конькобежцев (ISU) рассказала о судьбе российских фигуристов на фоне отмены нескольких крупных соревнований в других видах спорта и ограничении участия российских спортсменов.

«Участие российских фигуристов в чемпионате мира в Монпелье под вопрос на данный момент не ставилось. Пока изменений никаких», — приводит слова представителя ISU ТАСС.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монпелье с 21 по 27 марта. На прошлом турнире россияне завоевали золотые медали сразу в трех из четырех видах программ. Анна Щербакова стала первой в женском одиночном катании, Анастасия Мишина / Александр Галлямов – в парном катании, а Виктория Синицина / Никита Кацалапов – в танцах на льду.

Напомним, что ряд спортивных организаций уже заявил о выступление российских спортсменов под нейтральным статусом из-за ситуации в Украине. Так Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уже утвердили участие россиян в соревнованиях именно в этом качестве.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что никаких ограничений на участие Валиевой в соревнованиях нет. Спортсменка обвинялась в употреблении допинга.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть