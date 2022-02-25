Колосков объяснил, что может заставить УЕФА поменять решение об играх вне России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить свое решение касательно проведения домашних матчей российских клубов в еврокубках, а также домашних матчей сборной России.

«Все будет зависеть от военно-политической ситуации. Это определяющий вопрос в плане проведения домашних матчей российских клубов в еврокубках на нейтральных полях. В основу этого решения положены определенные принципы и факты. Если они изменятся, то может быть изменено и это решение», — передает слова Колоскова РИА «Новости».

Напомним, что сегодня УЕФА принял решение о том, что российские и украинские футбольные клубы и сборные не смогут проводить домашние матчи под эгидой союза в своих странах.

Стыковые матчи чемпионата мира-2022 между сборными России и Польши, а также Украины и Шотландии будут проведены на нейтральных полях. Встречи пройдут 24 марта.

Московский «Спартак» свой домашний матч 1/8 Лиги Европы против «РБ Лейпциг» проведет также не на территории России. Место проведения еще не названо.

Также в УЕФА сообщили о переносе финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Ранее в РФС прокомментировали перенос финала Лиги чемпионов.