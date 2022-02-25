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Колосков объяснил, что может заставить УЕФА поменять решение об играх вне России

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить свое решение касательно проведения домашних матчей российских клубов в еврокубках, а также домашних матчей сборной России.

«Все будет зависеть от военно-политической ситуации. Это определяющий вопрос в плане проведения домашних матчей российских клубов в еврокубках на нейтральных полях. В основу этого решения положены определенные принципы и факты. Если они изменятся, то может быть изменено и это решение», — передает слова Колоскова РИА «Новости».

Напомним, что сегодня УЕФА принял решение о том, что российские и украинские футбольные клубы и сборные не смогут проводить домашние матчи под эгидой союза в своих странах.

Стыковые матчи чемпионата мира-2022 между сборными России и Польши, а также Украины и Шотландии будут проведены на нейтральных полях. Встречи пройдут 24 марта.

Московский «Спартак» свой домашний матч 1/8 Лиги Европы против «РБ Лейпциг» проведет также не на территории России. Место проведения еще не названо.

Также в УЕФА сообщили о переносе финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Ранее в РФС прокомментировали перенос финала Лиги чемпионов.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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