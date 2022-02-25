«Обидно»: вратарь «Рейнджерс» Шестеркин прокомментировал пропущенную шайбу от Овечкина

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал пропущенную шайбу от нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за минуту до конца встречи. Слова Шестеркина передает сайт Национальной хоккейной лиги.

«Обидно пропускать в конце игры. Неважно, пропускал ли я до этого по ходу матча или нет. Нужно всегда доводить дело до конца. И очень важно выигрывать именно последние пять минут встречи, либо играть на ничью. Сегодня мы очень хорошо сыграли перед воротами, прекрасно действовали в меньшинстве и одержали заслуженную победу всей командой», – сказал Шестеркин.

Напомним, встреча, которая состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Шестеркин отразил 36 бросков по своим воротам из 37, нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отличился.

Ворота «Кэпиталз» защищал Илья Сорокин, который отразил 17 бросков из 21. Единственную шайбу проигравшей команды забросил Овечкин с передачи Евгения Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Овечкин опустился на четвертое место в гонке снайперов НХЛ.