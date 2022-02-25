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Одоевский о вылете «Зенита» от «Бетиса»: приятно, что отыграли на ноль

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Marcelo Del Pozo/Reuters

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский поделился мнением о вылете от испанского «Бетиса» из Лиги Европы. Его слова передает «Матч ТВ».

«Приятно, что отыграли на ноль. Испытал все эмоции, всю гамму. Узнал, что сыграю, за два дня до матча. Никакой специальной подготовки не было, готовился в штатном режиме. Изучали группу атаки соперника. Меня поддержали перед игрой и после. Доволен ли своей игрой сегодняшней? Пойдет», — сказал Одоевский.

В первом матче российская команда уступила «Бетису» со счетом 2:3. Сине-бело-голубые уже к 18-й минуте проигрывали в два мяча, но потом за три минуты смогли отыграться. За российскую команду забивали Артем Дзюба и Малком.

В 1/8 финала этого турнира уже вышел московский «Спартак». В групповом раунде он занял первое место и оказался в этой стадии напрямую.

Стоит отметить, что «Спартак» и «Зенит» – единственные представители России в весенней стадии еврокубковых турниров. Ранее выбыли «Рубин», «Сочи» и «Локомотив».

В клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) «Зенит» занимает» 33-е место, а красно-белые – 61-е.

Ранее известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением о вылете петербургского «Зенита».

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Футбол. Лига Европы
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