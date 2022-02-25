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Овечкин опустился на четвертое место в гонке снайперов НХЛ

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Reuters

«Торонто Мэйпл Лифз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержало победу над «Миннесотой Уайлд» со счетом 3:1.

Дубль в матче оформил форвард победителей Остон Мэттьюз, который с 36 заброшенными шайбами вышел на первую строчку в гонке снайперов лиги.

На втором месте располагается немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, в активе которого 35 голов. Замыкает тройку хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, забивший 34 раза.

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу в ворота «Рейнджерс», отодвинулся на четвертое место с 32 голами в этом сезоне. Эта шайба стала для россиянина 762-й в регулярных чемпионатах. Таким образом, его отставание от Ягра, идущего в списке третьим, сократилось до четырех шайб — в активе чеха 766 голов.

Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На втором месте — Горди Хоу (801).

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 63 (32+31) очка в 51 матче.

Ранее сообщалось, что Овечкин до восьми баллов сократил отставание от Бретта Халла по набранным очкам в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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