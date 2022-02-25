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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Рейнджерс»

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Официальный сайт НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Голкипер победившей команды Игорь Шестеркин отразил 36 бросков по своим воротам из 37, нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отличился.

Ворота «Кэпиталз» защищал Илья Сорокин, который отразил 17 бросков из 21. Единственную шайбу проигравшей команды забросил Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в Национальной хоккейной лиге по количеству сыгранных матчей среди россиян. Для 36-летнего форварда сегодняшний матч стал 1248-м за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с Сергеем Федоровым по количеству матчей в НХЛ среди россиян.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1
1:0 — Зибанеджад (Лафренье, Джонс), 12:57;
2:0 — Лафренье (Линдгрен), 38:48;
3:0 — Крайдер (Фокс, Зибанеджад), 46:57;
4:0 — Гудроу (Руни, Ривз), 51:09;
4:1 — Овечкин (Кузнецов), 58:58.

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Хоккей. НХЛ
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