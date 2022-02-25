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Медведев вышел в полуфинал турнира в Мексике

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Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в полуфинал турнира в Мексике.

В матче четвертьфинала первая ракетка страны одержал победу над представителем Японии Йосихито Нисиокой. Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

В полуфинале россиянин встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Надалем и американцем Томми Полом.

Ранее сообщалось, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что Даниил Медведев с 28 февраля возглавит мировой мужской рейтинг ATP и сместит его с лидерской позиции.

Смена лидера рейтинга произошла после того, как Джокович, лидировавший рекордные 361 неделю, сенсационно вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае. В то время как Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, 24 февраля одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Медведев набрал 8615 очков рейтинга и обошел Джоковича, который потерял из-за вылета 410 баллов (8465). Медведев станет третьим в истории российским игроком во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

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