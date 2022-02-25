Экс-тренер «Зенита» призвал не винить судейство в вылете команды из Лиги Европы

Бывший тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал вылет команды из Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

На стадии 1/16 финала подопечные Сергея Семака встречались с испанским «Бетисом». В первом поединке «Зенит» потерпел поражение со счетом 2:3, а в ответной встрече, которая состоялась 24 февраля в Испании, сыграл вничью — 0:0. Испанский клуб прошел дальше по сумме двух матчей.

«Правильно ли отменили гол? Не нужно винить судейство, оно тут ни при чем. Гол в ворота «Бетиса» был отменен правильно. Ерохин явно наступил защитнику на ногу. «Зенит» сам виноват в поражении сегодня. Всегда нужно смотреть на свою игру, а не искать какие-то оправдания», — заявил специалист.

На 90-й минуте «Зенит» забил мяч, отличился Дмитрий Чистяков, однако главный арбитр поединка Халил Мелер после обращения к системе видеопомощи судьям (VAR) принял решение отменить гол из-за нарушения Александра Ерохина, который наступил на ногу своему сопернику.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился эмоциями после вылета петербургского клуба из Лиги Европы.