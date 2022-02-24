Джокович поздравил Медведева, который сместил его с первого места в рейтинге ATP

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что Даниил Медведев с 28 февраля возглавит мировой мужской рейтинг ATP и сместит его с лидерской позиции.

«Даниил официально стал номером один в мире? Поздравляю (смеется). Сказать еще пару слов? Поздравляю», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Смена лидера рейтинга произошла после того, как Джокович, лидировавший рекордные 361 неделю, сенсационно вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае. В то время как Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, 24 февраля одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Медведев набрал 8615 очков рейтинга и обошел Джоковича, который потерял из-за вылета 410 баллов (8465).

Медведев станет третьим в истории российским игроком во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Отметим, что Кафельников стал первой ракеткой мира 3 мая 1999 и продержался на вершине шесть недель. Марат Сафин возглавлял рейтинг несколько раз, всего он продержался на первом месте девять недель, а подряд возглавлял рейтинг четыре недели.

Ранее Тарпищев рассказал, как поздравил Медведева со званием первой ракетки мира.