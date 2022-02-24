Тарпищев рассказал, как поздравил Медведева со званием первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как поздравил Даниила Медведева с попаданием на первую строчку мужского мирового рейтинга ATP. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович, лидировавший в рейтинге рекордные 361 неделю, сенсационно вылетел с турнира категории ATP-500 в Дубае.

В то время как Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, 24 февраля одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.

Таким образом, Медведев набрал 8615 очков рейтинга и обошел Джоковича, который потерял из-за вылета 410 баллов (8465).

«Сразу же написал и поздравил. Что написал? Даже зачитаю: «Ты — уже легенда. Так держать! Ценю, уважаю и люблю как человека с большой буквы». Даня ответил: «Спасибо» и поставил три улыбающихся смайлика», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Медведев станет третьим в истории российским игроком во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Отметим, что Кафельников стал первой ракеткой мира 3 мая 1999 и продержался на вершине шесть недель. Марат Сафин возглавлял рейтинг несколько раз, всего он продержался на первом месте девять недель, а подряд возглавлял рейтинг четыре недели.

Ранее сообщалось, что Медведев станет третьим в истории российским теннисистом, возглавившим рейтинг ATP.