Чемпион мира Касимеро обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней

Чемпиона WBO в легчайшем весе Джона Риля Касимеро обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Об этом сообщает ESPN. Сообщается, что боксер неподобающим образом прикоснулся к 17-летней спящей девушке в своем гостиничном номере 7 июня прошлого года.

По словам девушки, она увидела филиппинца во время утренней пробежки и попросила сделать совместную фотографию, однако боксер сильно спешил и поэтому предложил ей позже списаться в социальных сетях. Позже Касимеро пригласил девочку к себе в гостиницу, куда она прибыла в 19:00 по местному времени. Чемпион предложил перенести фотосессию на следующее утро и уговорил остаться в его номере, так как на улице шел дождь. Девушка рассказала, что они спали в одной постели, а затем Касимеро внезапно начал к ней приставать. Она категорически отказалась от интимной связи (даже тогда, когда боксёр предложил ей за это заплатить) и пригрозила, что обратится в полицию. На следующее утро она уехала на такси.

Касимеро — филиппинский боксер-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей, в наилегчайшей, второй наилегчайшей, и легчайшей весовых категориях. Чемпион мира по версии WBO (2019—н.в.) в легчайшем весе. Чемпион мира по версии IBF (2012—2014, 2016) в первом наилегчайшем и наилегчайшем весе. Временный чемпион мира по версии WBO (2019, 2009—2010) в легчайшем и первом наилегчайшем весе.

Ранее защитнику «Манчестер Сити» предъявили два новых обвинения в изнасиловании.