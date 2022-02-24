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Загитова вспомнила о золоте Олимпиады-2018

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mainichi.jp

Российская фигуристка Алина Загитова поздравила отца и всех мужчин с 23 февраля, а также напомнила, что ровно четыре года назад в этот день получила золотую олимпийскую медаль.

«В сегодняшний день поместилось целых два праздника. Для начала всех мужчин и отдельно моего папу хочу поздравить с Днем Защитника Отечества! Желаю вам оптимизма, душевного равновесия и мира над головой.

И конечно, 23 февраля является важной датой лично для меня. Ровно четыре года назад я получила золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Оказывается, прошло так много времени, а я помню то выступление в таких мелочах, как будто оно было только вчера», — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, четыре года назад на тот момент 15-летняя Загитова обошла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву благодаря победе в короткой программе. После произвольного проката оценки фигуристок были равны.

Помимо олимпийского золота в активе спортсменки также награда высшей пробы чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Ранее Алина Загитова ответила на вопрос, как она справляется с хейтом в свой адрес и рассказала об угрозах, которые ей поступали.

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