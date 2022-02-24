В Латвии обяжут рижское «Динамо» выйти из КХЛ

Рижское «Динамо» обяжут в Латвии выйти из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Министр образования страны Анита Муйжниеце, призвавшая клуб прекратить выступление в КХЛ, намерена внести изменения в закон о спорте, чтобы клуб был вынужден покинуть лигу.

Как сообщает TVNET Sports, 34-летняя Муйжниеце в ближайшее время выступит с подобной инициативой.

«В ближайшие дни я предложу, чтобы в этой ситуации нашим спортсменам и нашим командам запретили участвовать в чемпионатах других стран за пределами ЕС», – сказала политик.

В финальной турнирной таблице сезона-2021/2022 рижское «Динамо» заняло последнее, 12-е место, набрав 37 очков в 45 встречах. Латвийский клуб выступает в КХЛ с сезона-2008/2009. За это время «Динамо» попадало в плей-офф пять раз. Лучшим результатом в играх на вылет для рижского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее фанаты хоккейного клуба «Йокерит» из Хельсинки потребовали от руководства клуба покинуть КХЛ.