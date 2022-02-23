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Евросоюз наложил санкции на Фетисова, Шипулина и ряд других деятелей спорта

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Европейский союз из-за признания Россией Луганской народной республики и Донецкой народной республики ввел санкции против российских депутатов. Список госслужащих размещен на официальном сайте ЕС.

Среди депутатов, на которых наложили санкции, есть ряд деятелей спорта: Вячеслав Фетисов, Антон Шипулин, Николай Валуев, Ирина Роднина, Светлана Журова, Сергей Чепиков, Дмитрий Пирог, Анатолий Карпов и Артур Таймазов. Отметим, что Владислав Третьяк избежал ограничений со стороны ЕС, так как не принимал участия в голосовании по обращению к президенту с просьбой признать республики.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Государственной думы, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов.

Ранее глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников прокомментировал санкции Евросоюза.

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