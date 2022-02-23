Министерство спорта Украины отменит все соревнования на территории страны

Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение отменить все спортивные мероприятия на территории страны. Об этом сообщает Sport.ua.

Сообщается, что все мероприятия будут отменены на период чрезвычайного положения на Украине, которое продлится минимум 30 дней. В течение этого времени в стране также не будут проводиться учебно-тренировочные сборы. Тем не менее, сборные команды Украины продолжат выступать на международной арене.

Ожидается, что сегодня Верховная рада ратифицирует соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, ныне депутат Государственной думы Светлана Журова оценила вероятность отмены международных соревнований в России на фоне обострения отношений с Украиной.