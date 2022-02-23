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Пети: я испытываю печаль, когда вижу Месси на поле, мы стали свидетелями смерти короля

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Reuters

Экс-футболист сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал выступление нападающих Киллиана Мбаппе и Лионеля Месси в составе «Пари Сен-Жермен». Его слова передает Paris Fans.

«Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле. Мы все хотим, чтобы он преуспел, взял нас за руку и рассказал историю, как он делал это в «Барселоне». Я не хочу сравнивать Месси и Мбаппе. Но в последние несколько месяцев мы стали свидетелями смерти одного короля и становление другого», – сказал Пети.

10 августа 2021 года «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21). По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн.

Ранее стало известно, сколько Мбаппе будет получать в «Реале».

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Футбол. Чемпионат Франции
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