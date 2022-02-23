Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Министр спорта Польши: мы бы не поехали в Москву, если бы все зависело от меня 13:15
Стало известно, сколько жителей Донбасса обратились за российским гражданством 13:13
В Крыму предотвратили теракт в храме, готовящийся сторонниками украинского... 13:12
На Украине захотели разрешить свободное владение огнестрельным оружием 13:10
В Сети появились постеры новой части «Фантастических тварей» 12:59
Рада проголосовала за санкции против россиян 12:57
Показавшая ягодицы у храма в Филях блогерша стала фигуранткой уголовного дела 12:56
Глава британского МИДа назвала условие для ужесточения антироссийских санкций 12:56
Путин почтил память погибших воинов у Могилы Неизвестного Солдата 12:55
На YouTube заблокировали аккаунт главы ДНР Пушилина 12:45
Бесплатная ставка 2000 р.

Экономист рассказал о последствиях попадания ЦСКА в санкционный список США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Экономист и политолог Никита Масленников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список США.

«Футбольный клуб попал под раздачу вместе с другими дочерними организациями ВЭБ по правилу 50 процентов, там, где доля в активах составляет половину или превышает ее (ВЭБ владеет ¾ акций ПФК ЦСКА. – «Газета.Ru»). У ВЭБ контрольный пакет клуба, поэтому, естественно, что он попал под все эти дела. И последствия для него точно такие же, как и для ВЭБ.

Применительно к футболистам – они не ведут коммерческой деятельности, не дают кредитов, не связаны с экспортным кредитованием, поэтому понятно, что первое и главное последствие – это осложнение финансовой деятельности.

ВЭБ нужно будет выбирать – либо искать другие, дополнительные источники финансирования, преимущественно внутренние, потому что деньги с мировых рынков не могут идти, либо пересматривать условия собственности, снижать свою долю в этом активе или вообще передавать его какому-то третьему лицу.

Я думаю, что этот процесс будет идти долго, но непосредственные последствия – это ухудшение финансового положения. Здесь придется страховать финансы клуба привлечением других каналов финансовой помощи, других спонсоров, других собственников.

Для этого есть Союз (Российский футбольный союз (РФС). – «Газета.Ru»), который не оставит клуб, да и большое количество поклонников команды среди российского бизнеса. Но здесь надо будет смотреть, потому что это только первый транш санкций. Непонятно, на кого в дальнейшем это будет распространено.

Пока это так. У ВЭБ возникают сложности в ведении своей собственной деятельности, проблемы в финансовом положении. У ЦСКА нет возможности ввести коммерческую деятельность, ну, кроме рекламы, к примеру, но это капля в море», — сказал Масленников.

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

Ранее спортивный юрист Илья Чичеров прокомментировал попадание ЦСКА в санкционный список США.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть