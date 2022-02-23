Экономист рассказал о последствиях попадания ЦСКА в санкционный список США

Экономист и политолог Никита Масленников в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание футбольного клуба ЦСКА в санкционный список США.

«Футбольный клуб попал под раздачу вместе с другими дочерними организациями ВЭБ по правилу 50 процентов, там, где доля в активах составляет половину или превышает ее (ВЭБ владеет ¾ акций ПФК ЦСКА. – «Газета.Ru»). У ВЭБ контрольный пакет клуба, поэтому, естественно, что он попал под все эти дела. И последствия для него точно такие же, как и для ВЭБ.

Применительно к футболистам – они не ведут коммерческой деятельности, не дают кредитов, не связаны с экспортным кредитованием, поэтому понятно, что первое и главное последствие – это осложнение финансовой деятельности.

ВЭБ нужно будет выбирать – либо искать другие, дополнительные источники финансирования, преимущественно внутренние, потому что деньги с мировых рынков не могут идти, либо пересматривать условия собственности, снижать свою долю в этом активе или вообще передавать его какому-то третьему лицу.

Я думаю, что этот процесс будет идти долго, но непосредственные последствия – это ухудшение финансового положения. Здесь придется страховать финансы клуба привлечением других каналов финансовой помощи, других спонсоров, других собственников.

Для этого есть Союз (Российский футбольный союз (РФС). – «Газета.Ru»), который не оставит клуб, да и большое количество поклонников команды среди российского бизнеса. Но здесь надо будет смотреть, потому что это только первый транш санкций. Непонятно, на кого в дальнейшем это будет распространено.

Пока это так. У ВЭБ возникают сложности в ведении своей собственной деятельности, проблемы в финансовом положении. У ЦСКА нет возможности ввести коммерческую деятельность, ну, кроме рекламы, к примеру, но это капля в море», — сказал Масленников.

Напомним, что Министерство финансов США запретило госкорпорации ВЭБ, которая является основным спонсором ЦСКА, вести свою деятельность на территории страны и заморозило активы компании, которые которые находятся под их юрисдикцией. Сейчас госкорпорации принадлежит ¾ акций московского клуба.

Ранее спортивный юрист Илья Чичеров прокомментировал попадание ЦСКА в санкционный список США.