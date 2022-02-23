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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Экс-игрок сборной Украины о россиянах: мы никогда не были братскими народами

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Reuters

Бывший игрок сборной Украины, а ныне нападающий испанской «Фуэнлабрады» высказался по поводу возросшего напряжения в отношениях между Украиной и Россией.

«Мы никогда не были братскими народами, потому что братьям не пытаются навязать комплекс неполноценности и при случае забросить петлю на шею. Конечно, есть сознательные россияне, неоднократно выражавшие свою поддержку, но их критически мало. Подавляющее большинство – это зомбированная пропагандой биомасса. Но это их выбор – жить в страхе и подавлении. И нам с ними не по пути», — приводит слова Зозули Tribuna.

В активе Зозули 33 матча за национальную команду Украины. На родине он выступал за такие клубы как «Динамо» (Киев) и «Днепр». В 2021 году нападающий перешел в испанскую «Фуэнлабраду», которая выступает в Сегунде (второй по рангу лиге страны).

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных республик: Донецкой и Луганской.

Ранее появилась информация о переносе стыкового матча между сборными России и Польши из-за обострение российско0украинских отношений. В Международной федерации футбола (ФИФА) уже прокомментировали эту информацию.

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