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В Госдуме считают, что Большунов будет представлен к государственной награде

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Lindsey Wasson/Reuters

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что российский лыжник Алескандр Большунов получит государственную награду.

«Вероятнее всего, Большунов будет представлен к государственной награде», — приводит слова Свищева «СЭ».

Политический деятель отметил, что российских лыжник представлен к очередному званию как военнослужащий Росгвардии.

Также депутат прокомментировал информацию о дополнительной премии Большунову.

«Особенных поощрений не предусмотрено. Специальной дополнительной государственной премии в планах нет», — сказал Свищев.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Всего у Большунова теперь 9 олимпийских медалей.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал об успехах Большунова на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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