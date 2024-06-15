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Зеленский проводит встречу с вице-президентом США

Зеленский в Швейцарии проводит встречу с вице-президентом США Камалой Харрис

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщает офис главы украинского государства в Telegram-канале.

Встреча проходит на полях швейцарского саммита по Украине.

15 июня Зеленский встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ нечего передать участникам саммита в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине.

До этого агентство Reuters писало, что данный саммит, целью которого является давление на Москву по окончанию конфликта с Киевом, рискует оказаться провальным, поскольку в нем отказались участвовать Китай и ряд других государств.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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