Губернатор заверил, что в Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии

В Саратове не будет перебоев с подачей газа из-за аварии, которая произошла недалеко от города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Перебоев с подачей и отключения газа для потребителей в связи с произошедшем не будет. Угрозы дальнейшего распространения огня нет», — написал чиновник.

Он также отметил, что, по данным экстренных служб, в результате аварии никто не пострадал.

15 июня Бусаргин сообщил, что на газопроводе в районе села Сторожевка, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, в результате чего случился пожар.

Также сообщалось, что предварительная причина случившегося — повторная утечка газа. Предыдущая произошла 16 мая во время расчистки от остатков сооружений и деревьев территории Столыпинского индустриального парка. Тогда утечку обнаружили и устранили.

Ранее в Краснодарском крае произошел взрыв газа на турбазе «Водолей».