Пожар на газопроводе под Саратовом полностью ликвидирован

Ландшафтный пожар в районе газопровода близ Саратова полностью ликвидирован. Об этом заявил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.

«Возникший ландшафтный пожар полностью ликвидирован, производится объезд территории для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщил он.

Юрин также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

15 июня взрыв произошел на газопроводе в районе Сторожевки Саратовской области. Сообщалось, что предварительная причина произошедшего — повторная утечка газа, отмечается в публикации. Предыдущая произошла 16 мая во время расчистки от остатков сооружений и деревьев территории Столыпинского индустриального парка. Тогда утечку обнаружили и устранили.

Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, в результате чего произошло возгорание.

Ранее в Нижегородской области произошел взрыв баллона с бытовым газом.