Стало известно, где похоронят погибшего оператора НТВ Кожина

Погибшего оператора НТВ Валерия Кожина похоронят в городе Калязин в Тверской области, в закрытом для журналистов режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телекомпании НТВ.

Церемония прощания пройдет 18 июня в телецентре «Останкино».

«Церемония прощания с Валерием Кожиным состоится 18 июня в 11:00 в 14-й студии телецентра «Останкино», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что похоронят оператора на родине в кругу родных и близких.

До этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в международные органы по поводу гибели Кожина из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 июня мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что журналист телеканала умер в больнице после того, как попал под обстрел со стороны ВСУ в Никитовском районе города.

Ранее врачи прооперировали раненного в ДНР корреспондента НТВ Ивлиева.