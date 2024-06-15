Президент еще одной страны отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X заявил, что не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, передает ТАСС.

По его мнению, на этой встрече невозможно обсудить пути решения конфликта между Россией и Украиной.

«Я отменяю свою поездку на встречу в Швейцарию и прошу Европу обсудить, как закончить войну, а не продлить ее», — отметил Петро.

Президент Колумбии отметил, что конференция в Швейцарии не является «свободным форумом для обсуждения пути к миру» между Москвой и Киевом.

«Выводы уже предопределены», — подчеркнул он.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии у него планов принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии.

Саммит по Украине в Швейцарии проходит в городе Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. Президент США Джо Байден, китайский и бразильский лидеры Си Цзиньпин и Луис Инасиу Лула да Силва отказались ехать на мероприятие.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о конференции по Украине в Швейцарии.