Россиянам рассказали, как избежать заражения опасными «летними» вирусами

Летом растет риск заражения энтеровирусами, которые могут привести не только к легкому недомоганию, но и к воспалению оболочек мозга или сердечной мышцы. Об этом врачи регионального Управления Роспотребнадзора по Ивановской области рассказали во «ВКонтакте».

Кишечные вирусы (энтеровирусы) чаще всего поражают людей в летне-осенний период. Симптомы варьируются от легкой лихорадки до тяжелых менингоэнцефалитов и миокардитов. Энтеровирусы легко передаются водным и контактно-бытовым путями, реже — воздушно-капельным.

Летом заразиться можно через воду открытого водоема. Чтобы избежать этого, нужно пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки. Фрукты и овощи нужно мыть только чистой водой. При купании в открытых водоемах и бассейнах нужно избегать попадания воды в рот. Также важно не плавать в несанкционированных местах и соблюдать базовые правила личной гигиены.

До этого врач рекомендовал перед отпуском на море изучить, какие животные в нем обитают. Дело в том, что морские ежи, медузы и некоторые виды рыб могут быть опасными для человека. При контакте с ними нужно обратиться за медицинской помощью.

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