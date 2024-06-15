В Тыве осудили юношей, изнасиловавших десятилетнего мальчика

Суд вынес приговор подросткам, которые изнасиловали мальчика в Тыве. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

На заседании суд признал школьников виновными.

«Одному из фигурантов дали девять лет 10 месяцев лишения свободы. Другому семь лет – он сотрудничал со следствием. И третьему восемь лет – ему еще не исполнилось 18 лет», – поделился депутат.

По его словам, из-за возраста фигурантов дела и пострадавшего, заседание проходило в закрытом режиме.

Инцидент произошел в одном из сел Тес-Хемского района в январе. Мать заметила, что ее десятилетний сын стал странно себя вести. В беседе с родительницей ребенок рассказал, что его изнасиловали три ученика местной школы. После этого семья обратилась в полицию.

В правительстве региона заявили, что пострадавший отправится в один из центров психического здоровья детей и подростков в Москве. После длительного лечения в местной больнице, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее в Нижегородской области россиянин изнасиловал ребенка и получил пожизненный срок.