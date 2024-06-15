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Рублев, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде в Париже

Глава ФТР Тарпищев: Рублев, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде в Париже

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Isabel Infantes/Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС заявил, что Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Глава ФТР заявил, что Рублеву предстоит восстановление после травмы.

«Андрею требуется восстановление, он ведь играет все подряд. Организм не железный», — заявил Тарпищев.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Даниил Медведев заявил, что выложится на Олимпиаде по максимуму

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