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Сборную России раскритиковали за выбор соперников в товарищеских матчах

Экс-футболист Кавазашвили: товарищеские встречи сборной не вызывают эмоций

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Александр Вильф/РИА Новости

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о соперниках сборной России по футболу, заявив, что ощущение настоящего праздника у него возникает лишь в том случае, когда Россия встречается с топ-командами, как Бразилия, Аргентина, Англия, Испания, Германия или, например, Франция.

«А когда наша национальная команда играет только товарищеские игры, которые ни на что не влияют, еще и с посредственными соперниками, то у меня такие встречи не вызывают никакого восторга или восхищения, никаких эмоций. Такие игры я могу даже не смотреть», — цитирует Кавазашвили Legalbet.

В своих трех последних товарищеских матчах национальная команда России одержала крупные победы с сухим счетом, разгромив Кубу (8:0), Сербию (4:0) и Белоруссию (4:0). При этом сборная Сербии считается одной из ведущих команд континента и выступит на стартовавшем в Германии чемпионате Европы. При этом Россия по-прежнему отстранена УЕФА и ФИФА от международных соревнований, а потому не принимает участия в официальных встречах.

Ранее журналист Александр Шмурнов назвал преимущество Сафонова над Джанлуиджи Доннаруммой.

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