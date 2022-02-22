Защитник ЦСКА Васин перешел в «Кайрат»

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин перешел в «Кайрат». Об этом сообщает пресс-служба красно-синих.

Футболист выступал за армейцев с 2011 года.

«Мы благодарим Виктора за вклад в достижения команды и желаем трехкратному чемпиону России успехов в новой команде!» — говорится в официальном заявлении.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Васин провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

Подопечные Алексея Березуцкого перед возобновлением чемпионата России занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков. Отставание от идущего на первой позиции петербургского «Зенита» составляет восемь очков.

Ранее полузащитник английского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перешел в московский ЦСКА на правах аренды.