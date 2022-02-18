Экс-тренер «Зенита» об игре клуба в Европе: даже чешские команды играют лучше

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что после сегодняшнего поражения от «Бетиса» подопечные Сергея Семака не смогут выйти в следующий раунд.

«Очень жалко. Нужно было побеждать, это очень плохой результат для «Зенита». Теперь, скорее всего, не выйдут дальше. Российский футбол проваливается в Европе, не хватает уровня, он низкий. Даже чешские команды играют лучше в еврокубках», — передает слова Петржелы Sport24.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы российская команда уступила испанскому «Бетису» со счетом 2:3. Сине-бело-голубые уже к 18-й минуте проигрывали в два мяча, но потом за три минуты смогли отыграться. За российскую команду забивали Артем Дзюба и Малком.

Ответная встреча пройдет в Испании 24 февраля.

В 1/8 финала этого турнира уже вышел московский «Спартак». В групповом раунде он занял первое место и оказался в этой стадии напрямую.

Стоит отметить, что «Спартак» и «Зенит» – единственные представители России в весенней стадии еврокубковых турниров. Ранее выбыли «Рубин», «Сочи» и «Локомотив».

В клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) «Зенит» занимает» 33-е место, а красно-белые – 61-е.

Ранее Михаил Боярский рассказал, на что готов пойти в случае победы «Зенита» в Лиге Европы.