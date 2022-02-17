В бойца MMA выстрелили шесть раз возле фитнес-клуба

Неизвестный произвел не менее шести выстрелов в бойца смешанного стиля (MMA) Багдата Дюсембаева возле фитнес-клуба в Москве. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

30-летний спортсмен приехал в спортивный клуб для того, чтобы приобрести абонемент. Охрана устроила конфликт из-за его припаркованного автомобиля. Один из охранников достал оружие и открыл стрельбу.

Собеседник телеканала заявил, что охранник произвел не менее шести выстрелов в сторону Дюсембаева. В итоге спортсмен получил ранение в грудь. Его доставили в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку.

Уроженец Казахстана Дюсембаев выступает в любительском ММА, его базовым видом спорта является борьба. На счету спортсмена семь боев: две победы, четыре поражения и одна ничья. Дюсембаев выступал в турнирах TOPDOG.

Ранее сообщалось, что скончался российский боксер Арест Саакян, получивший тяжелую травму головы на турнире «Короли нокаутов».

Соревнования проходили 26 декабря в Тольятти.