Стал известен лучший футбольный клуб мира

Английский «Челси» победил бразильский «Палмейрас» в финале клубного чемпионата мира, который состоялся на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонской команды.

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку вывел «синих» вперед голом на 55-й минуте встречи. «Палмейрас» сумел восстановить равновесие в счете на 64-й минуте, когда Рафаэл Вейга реализовал 11-метровый.

В основное время матча команды не выявили сильнейшего, потому игра перешла в дополнительное время, где на 117-й минуте немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц забил с пенальти и принес своей команде победу.

«Челси» во второй раз участвовал в клубном чемпионате мира и впервые в своей истории выиграл трофей. В 2012 году англичане в финальном матче уступили бразильскому «Коринтиансу» (0:1).

Ранее новоиспеченный футболист ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московском клубе.

Медина стал игроком ЦСКА в январе этого года. Контракт парагвайца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.