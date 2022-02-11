Александр Емельяненко оценил перспективы боя с Дациком

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, что поединок с Вячеславом Дациком может состояться в ближайшее время, передает Sport24.

«Есть ли шанс, что мой бой с Дациком состоится в ближайшее время? Да. Есть организации, которым интересен этот бой. Находимся в стадии переговоров», — сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В мае 2015 года был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года.

В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

Ранее боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своем Instagram предупредил подписчиков о злоумышленниках, которые под его именем рассылают сообщения с обещанием разыграть полмиллиона рублей.

«Кто увидит такую рекламу — кидайте жалобу. Это мошенники! Мой гив завершен», — предостерег подписчиков Александр.