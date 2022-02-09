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Овечкин вышел на третье место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ

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Geoff Burke/Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5).

36-летний россиянин принял участие в третьей голевой комбинации столичной команды, которую на 36-й минуте завершил его соотечественник Евгений Кузнецов. Теперь на счету Овечкина 620 ассистов за карьеру в лиге, он вышел на чистое третье место среди россиян по этому показателю, опередив Сергея Зубова (619).

Лучшим российским ассистентом в НХЛ является Сергей Федоров (696 голевых пасов), второе место занимает Евгений Малкин (682).

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и 30 результативных передач в 47 играх. Он продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее Александр Овечкин рассказал, как ему удалось так классно подготовить себя к новому сезону.

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Хоккей. НХЛ
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