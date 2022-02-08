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Президент РФС о введении Fan ID: мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов

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РИА Новости

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на информацию о бойкоте болельщиками матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения Fan ID.

«Безусловно, РФС, РПЛ и клубы заинтересованы в том, чтобы на российских стадионах всегда собирались полные трибуны. Аудитория трибун на самом деле не так однородна — где-то организованных болельщиков, о которых вы говорите, больше, где-то меньше. И мы не хотим, чтобы кто-то уходил со стадионов в принципе. Принятый закон не содержит никаких деталей и вообще не направлен ни на футбол, ни на РПЛ», — сказал Дюков в интервью «Чемпионату».

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Ранее РФС уведомил клубы о том, что футболисты, тренеры и работники команд не смогут пройти на стадион без оформленного Fan ID.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова», «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее президент РФС Дюков рассказал, зачем в российском футболе нужен Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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