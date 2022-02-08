Президент РФС Дюков рассказал, зачем в российском футболе нужен Fan ID

Президент Российского футбольного Союза (РФС) Александр Дюков рассказал о том, зачем нужно вводить Fan ID и кто выступил инициатором этого законопроекта.

«Правоохранительные органы считают, что необходим еще один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности — не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь, в том, чтобы их заблаговременно предотвращать. Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум», – сказал Дюков в интервью «Чемпионату».

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Ранее РФС уведомил клубы о том, что футболисты, тренеры и работники команд не смогут пройти на стадион без оформленного Fan ID.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова», «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее сообщалось, что фанаты очередного российского клуба отказались от оформления Fan ID.