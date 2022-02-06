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Сборная России уступила в финале ЧЕ по мини-футболу

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Михаил Шапаев / РФС

Сборная России по мини-футболу уступила в финальном матче чемпионата Европы, который завершился сегодня в Голландии.

Россияне открыли счет уже на 10-й минуте. Соколов отправил мяч в ворота португальского голкипера, снаряд пролетел прямо у него под мышкой. Уже через три минуты сборная России увеличила свое преимущество. Но португальцам удалось отыграться и за восемь минут до конца матча они вышли вперед (3:2).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию финального поединка.

Таким образом португальцы оформили свое второе европейское чемпионство подряд. В матче за третье место Испания оказалась сильнее сборной Украины (4:1).

На пути к финалу сборная России одолела Словакию, Хорватию, Польшу и Грузию. В полуфинальном матче россияне одержали верх над Украиной. После этой встречи Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и потребовал провести расследование поведения украинских болельщиков, скандировавших оскорбительные выражения в адрес российских футболистов.

На прошлом чемпионате Европы сборная России стала обладателем бронзовых наград, в матче за третье место переиграв Казахстан 1:0.

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