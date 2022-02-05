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Капризов рассказал, как Овечкин отреагировал на пародию на себя

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Alex Gallardo/AP

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на идею спародировать его на Матче звезд НХЛ. Слова Капризова передает сайт Национальной хоккейной лиги.

На мастер-шоу Матча всех звезд НХЛ Капризов переоделся в свитер Овечкина, который не смог принять участия в мероприятии из-за положительного теста на коронавирус. Стоит отметить, что россиянин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

«Овечкин одобрил. Сказал: «Давай, круто получится», — сказал Капризов.

Ранее Овечкин оценил пародию на себя в исполнении Капризова.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. В споре снайперов россиянин занимает третье место, уступая Крису Крайдеру (33 заброшенные шайбы) и Леону Драйзайтлю (32). В споре бомбардиров нападающий занимает пятое место.

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Хоккей. НХЛ
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