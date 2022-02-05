Агент Миранчука рассказал, почему его клиент не перешел в «Лацио»

Вадим Шпинев, агент российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему сорвался переход его клиента в «Лацио», передает «Чемпионат.com».

«В матче «Лацио» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займёт несколько недель. Вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным», — сказал Шпинев.

Также Шпинев отметил, что главная причина срыва сделки заключается в том, что клуб из Бергамо не хотел расставаться с россиянином.

В текущем сезоне Алексей Миранчук выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее стала известна причина отказа «Аталанты» продавать Миранчука.