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Даниил Медведев: больше никакого тенниса

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Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев выложил в Twitter совместные фотографии с автогонщиками Даниилом Квятом и Александром Албоном.

«Больше никакого тенниса Мои тренировки для «Формулы-1» официально начались», — подписал снимки Медведев.

25-летний Медведев снялся с турнира в Роттердаме после того, как дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Стоит отметить, что успех на турнире в Роттердаме вывел бы Медведева на первое место в рейтинге ATP.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, с каким соперником ему неприятно встречаться на корте.

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