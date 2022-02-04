Китайские болельщики овациями встретили россиян на церемонии открытия Игр-2022

Китайские болельщики на стадионе «Птичье гнездо» встретили громкими овациями российскую делегацию спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине. Об этом сообщает «СЭ».

Национальную команду на Играх представят 213 (109 мужчин и 104 женщины) спортсменов из 27 регионов России. Знаменосцами выступили Вадим Шипачев (хоккей) и Ольга Фаткулина (конькобежный спорт).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимира Путина не показали во время прохода сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022.