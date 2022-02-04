Президент «Урала» о Fan ID: это какой-то маразм

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что всем игрокам, тренерам и сотрудникам клубов РПЛ нужно будет получать Fan ID, передает Vseprosport.ru.

«Ну, кто вам сказал, что всем сотрудникам и футболистам нужен будет Fan ID? А если футболисты не захотят оформлять Fan ID? То вообще какой-то маразм», — сказал Иванов.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также петербургского «Зенита», «Ростова», «Краснодара», самарских «Крыльев Советов» и других клубов. Сейчас клубы обязаны проверить игроков на отсутствие каких-либо запретов.