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Экс-президент «Баварии»: плохо спал, когда узнал о долге «Барселоны» в €1,5 млрд

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Hassan Ammar/AP

Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о важности финансовой составляющей в футболе.

«Сейчас нужно уделять внимание финансам. Есть очень, очень отрицательные примеры – как «Барселона». Когда я узнал об их задолженности в €1,5 млрд, то, скажу честно, плохо спал той ночью. Такие события в футболе очень беспокоят», – цитирует Румменигге Sky Sport.

Осенью 2020 года президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу был вынужден покинуть свой пост из-за постоянной критики, связанной с результатами, которые демонстрировал клуб, а также из-за конфликта с Лионелем Месси. В марте 2021 года Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.

8 декабря «Барселона» проиграла «Баварии» в гостях со счетом 3:0, таким образом, каталонский клуб занял лишь третье место в группе Лиги чемпионов и впервые с 2003 года не попал в плей-офф главного клубного турнира Европы.

Ранее президент «Барселоны» подтвердил, что клуб подпишет нового форварда на этой неделе.

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Футбол. Чемпионат Испании
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