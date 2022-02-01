Валуев осудил Медведева за жалобы на русофобские выкрики фанатов на Australian Open

Депутат Госдумы РФ Николаев Валуев прокомментировал слова российского теннисиста Даниила Медведева, который пожаловался на русофобские выкрики болельщиков в финале Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля.

Встреча завершилась волевой победой Надаля в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Спортсмену нужно готовиться к соревнованиям, а не следить за уровнем русофобии. Провокация болельщиков может мешать и злить, но профессионал должен уметь абстрагироваться от этого. Это не должно влиять на результат и на его психологическое состояние.

Я не слежу за уровнем русофобии в спорте, но она, безусловно, есть на Западе в той или иной мере», — приводит слова депутата Sport24.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

В прошлом году победителем Australian Open стал сербский теннисист Новак Джокович, который не смог сыграть на турнире в этом году из-за проблем с вакцинацией.

Ранее сообщалось, что Медведев во время финала Australian Open с Надалем назвал болельщиков идиотами.