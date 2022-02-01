Игрок ЦСКА Эджуке ответил на вопрос о шаманах в африканских сборных

Хавбек ЦСКА Чидера Эджуке, выступавший за сборную Нигерии на Кубке африканских наций, высказался о магических ритуалах в национальных командах континента.

«Никакого шамана (в сборной Нигерии) не было. Я не раз слышал о таких вещах, у нас это обсуждают. Но сам ничего подобного никогда не видел, не сталкивался с шаманами в командах.

У нас это называется вуду, часть людей, возможно, верит в это, часть нет. Лично я очень и очень сильно сомневаюсь, что все это хоть немного работает. Я христианин, не верю в вуду, — приводит слова полузащитника официальный сайт армейцев.

Нигерийцы уступили Тунису (0:1) в 1/8 финала и покинули турнир.

Красно-синие после 18 туров занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 30 очков. Отставание от лидирующего петербургского «Зенита» составляет восемь баллов. Первый официальный матч после зимней паузы команда Алексея Березуцкого проведет 26 февраля в гостях со столичным «Спартаком».

Ранее болельщики тульского «Арсенала» опубликовали в своей группе во «ВКонтакте» заявления касательно введения закона о Fan ID.