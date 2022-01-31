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Навка обратилась к теннисисту Медведеву после финала Australian Open

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Экс-фигуристка Татьяна Навка обратилась к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после его поражения в финале Australian Open от испанца Рафаэля Надаля.

«С большой буквы чемпион ты, Даня. Уверена, что ты выиграешь, как сказал Надаль, еще минимум пару трофеев на Australian Open», — написала Навка в сториз Instagram.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением о финале Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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